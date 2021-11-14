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FBI’ın e-Posta Sistemine Sızıldı

14.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar korsanları Cumartesi günü Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) elektronik posta servisine sızdı ve binlerce sahte e-posta gönderdi. FBI tarafından yapılan açıklamada gönderilen sahte e-postalarda siber saldırı uyarısı yapıldığı belirtildi

Bilgisayar korsanları Cumartesi günü Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) elektronik posta servisine sızdı ve on binlerce sahte e-posta gönderdi. FBI tarafından yapılan açıklamada gönderilen sahte e-postalarda siber saldırı uyarısı yapıldığı belirtildi.

FBI’dan yapılan açıklamada sahte e-postaların FBI’ın @ic.fbi.gov ile biten meşru adresinden gönderildiği kaydedildi.

FBI, sorunun tespit edilmesiyle birlikte olaydan etkilenen donanımın hemen çevrimdışı hale getirildiğini belirtti.

Büyük internet ağlarına yönelik tehditleri takip eden Spamhaus Project adlı organizasyon, bilgisayar korsanlarının olası bir siber saldırıya karşı uyarıda bulunan binlerce e-posta gönderdiklerini bildirdi.

Spamhaus tarafından Twitter’a konulan e-postanın bir kopyasında konu başlığı olarak ‘‘Acil: Sistemlerde tehdit unsuru’’ ifadesinin ve sonunda İç Güvenlik Bakanlığı’nın imzasının yer aldığı görüldü.

FBI ise Adalet Bakanlığı’na bağlı.

Bloomberg haber televizyonu da haberi Cumartesi günü verdi.

FBI tarafından yapılan açıklamada Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi’nin de konudan haberdar olduğu belirtildi.

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