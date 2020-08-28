FBI'ın en çok aranan 10 kişi listesindeki, iki kızını öldürmekle suçlanan cinayet zanlısı yakalandı

ABD'de 17 ve 18 yaşlarındaki iki kızını öldürmekle suçlanan ve FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alan Yaser Abdel Said yakalandı.

18 yaşındaki Amina Yaser Said ve 17 yaşındaki kız kardeşi Sarah Yaser Said'in 2008'de öldürmelerinden bir gün sonra, babaları hakkında tutuklama emri çıkartılmıştı.

Mısır doğumlu zanlı, 2014'te FBI'ın en çok aranan 10 kişi listesine konulmuştu.

Said, cinayetlerden 12, arananlar listesine konulmasından da yedi yıl sonra, Teksas eylatenin Justin kentinde iki akrabasıyla birlikte gözaltına alındı.

63 yaşındaki zanlının, kısa sürede Dallas'a transfer edileceği açıklandı.

FBI Ajanı Matthew DeSarno "FBI'ın öncülüğündeki Dallas Şiddet Suçları Görev Gücü, yorulmaksızın Yaser Abdel Said'i bulmak için çalıştı. Bu deneyimli soruşturmacılar Said'i bulma görevlerini ve bu vakadaki genç kurbanlara verdikleri sözü hiç unutmadılar" dedi.

Genç kızların annesi Patricia Owens, gözaltı haberini duymaktan memnun olduğunu söyledi ve "Şimdi kızlar huzur içinde uyuyabilir" diye konuştu.