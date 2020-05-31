FBI’ın En Üst Düzey Avukatı İstifa Etti

Federal Soruşturma Bürosu FBI, en üst düzey avukatı Dana Boente’nin istifa ettiğini açıkladı. İstifanın FBI’ın eski çalışanlarıyla ilgili incelemenin yapıldığı ve Başkan Donald Trump’tan kuruma yönelik baskının geldiğini bir sırada olması dikkat çekti.

Üst düzey bir Adalet Bakanlığı yetkilisi olan Boente Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in soruşturulmasına dahil olmuştu.

Flynn, eski özel savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması çerçevesinde FBI’ya yalan söylediğini itiraf etmişti.

Adalet Bakanlığı ise Flynn’e yönelik suçlamaların düşürülmesini istemişti. Adalet Bakanlığı’na göre savcılar ilk etapta Flynn’e suçlamalar yöneltmemeliydi.

Trump sürekli olarak Flynn ve kendisine yakın diğer isimlere yönelik soruşturmalar nedeniyle FBI’ı eleştirmişti.

NBC televizyonu iki kaynağa dayandırdığı haberinde Boente’nin istifasının istendiğini aktardı.

Boente 38 yıllık kariyeri boyunca Adalet Bakanlığı ve FBI’da çeşitli görevler üstlendi. 2017’de Trump’ın Sally Yates’i görevden almasının ardından kısa süre geçici Adalet Bakanlığı yaptı. Yates, Trump’ın başkanlığının ilk birkaç haftasında bu koltukta oturmuştu.

FBI Başkanı Christopher Wray yazılı açıklamasında çok az insanın Adalet Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bu kadar iyi hizmet ettiğini belirtti.

