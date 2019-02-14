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FBI'ın eski Başkanı: Trump'ı görevden alma seçeneği tartışıldı

14.02.2019 23:26 | Son Güncelleme

ABD'de Trump'a karşı yürütülen Rusya soruşturmasının perde arkası, FBI'ın eski yöneticisi tarafından açıklandı.

FBI'ın eski Başkanı: Trump'ı görevden alma seçeneği tartışıldı

Andrew McCabe, ABD Adalet Bakanlığı'nda Trump'ı görevden alma seçeneğinin konuşulduğunu öne sürdü.ABD Başkan Donald Trump'a yönelik soruşturma hakkında en fazla bilgi sahibi olan isimlerden olan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski yöneticilerinden Andrew McCabe sessizliğini bozdu.

Amerikan televizyonu CBS'e konuşan McCabe, Rusya soruşturması kapsamında Trump'ın adalete engel olduğu gerekçesiyle incelemenin FBI Başkanı James Comey'nin görevden alınmasının ardından başlatıldığını söyledi. Eski FBI yöneticisi, Comey'in kovulmasının ardından Trump'la yaptığı bir konuşmadan çok rahatsız olduğunu ve bu görüşmeden bir gün sonra soruşturmayı başlattığını açıkladı.

Tamamı Pazar günü yayınlanacak olan röportajda McCabe, Trump'la diyaloğunu şu sözlerle anlattı: "Başkanlık için yarışmış, kazanmış ve belki de bizim uluslararası sahnedeki en dişli rakibimiz Rusya'nın desteği ile kazanmış olan bir adamla konuşuyordum. Bu beni çok rahatsız etti."

"Trump'ın görevden alınması için toplantı yapıldı"

"The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terror and Trump" (Tehdit: Terör ve Trump Çağında FBI Amerika'yı Nasıl Koruyor) adlı bir kitap kaleme alan McCabe, Trump'ın görevden alınması için Adalet Bakanlığı'nda toplantılar yapıldığı yönünde New York Times gazetesinin Eylül ayında yaptığı haberi de doğruladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Anayasanın 25'inci maddesi uyarınca Trump'ın görevden alınması amacıyla Başkan Yardımcısı ya da kabine üyelerinin bir araya getirilmesi seçeneğini ele almak için toplandığı bildirilmişti.

McCabe ayrıca Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'ın Trump'la yaptığı toplantılarda dinleme cihazı takma seçeneğini değerlendirdiğini de açıkladı. Rosenstein, ABD basını tarafından gündeme taşınan iddiayı yalanlamıştı.

ABD'de Özel Savcı Robert Mueller'in ekibi, 2016'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Moskova yönetimi ile Trump'ın seçim ekibi arasında bir koordinasyon olup olmadığını ortaya koymak için soruşturma yürütüyor. Moskova, ABD'deki seçimlere müdahalesi olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

"FBI'ın yüz karası"

Rusya soruşturmasını sık sık eleştiren Trump, McCabe'nin sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Trump, McCabe'i bilgi sızdırmakla ve FBI'ın yüz karası olmakla suçladı.

McCabe, 2018'de dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions tarafından görevden alınmıştı. Sessions kararına McGabe'in basına bilgi sızdırmasını gerekçe göstermişti. McCabe ise Rusya soruşturması nedeniyle hedef alındığını söylüyor.

Trump tarafından görevden alınan eski FBI Başkanı James Comey, Haziran 2017'de senato komitesinde verdiği ifadede, Başkan'ın eski danışmanı Michael Flynn'in Rusya ile bağlarına yönelik soruşturmayı kapatması için Trump'ın kendisine direktifte bulunduğu kanısına kapıldığını söylemişti. McCabe, Comey'nin kovulmasının ardından FBI Başkanlığını vekaleten üstlenmişti.

rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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