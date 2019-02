FBI'ın eski Başkanı: Trump'ı görevden alma seçeneği tartışıldı

"The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terror and Trump" (Tehdit: Terör ve Trump Çağında FBI Amerika'yı Nasıl Koruyor) adlı bir kitap kaleme alan McCabe, Trump'ın görevden alınması için Adalet Bakanlığı'nda toplantılar yapıldığı yönünde New York Times gazetesinin Eylül ayında yaptığı haberi de doğruladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Anayasanın 25'inci maddesi uyarınca Trump'ın görevden alınması amacıyla Başkan Yardımcısı ya da kabine üyelerinin bir araya getirilmesi seçeneğini ele almak için toplandığı bildirilmişti.

McCabe ayrıca Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'ın Trump'la yaptığı toplantılarda dinleme cihazı takma seçeneğini değerlendirdiğini de açıkladı. Rosenstein, ABD basını tarafından gündeme taşınan iddiayı yalanlamıştı.

ABD'de Özel Savcı Robert Mueller'in ekibi, 2016'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Moskova yönetimi ile Trump'ın seçim ekibi arasında bir koordinasyon olup olmadığını ortaya koymak için soruşturma yürütüyor. Moskova, ABD'deki seçimlere müdahalesi olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.