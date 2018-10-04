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FBI'ın Kavanaugh Raporu Sonrası Tepki  

04.10.2018 23:34 | Son Güncelleme

FBI Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Kavanugh ile ilgili cinsel saldırı iddialarına ilişkin raporu tamamaladı. Cumhuriyetçiler raporu “kapsamlı” Demokratlarsa “yetersiz” buldu

FBI'ın Kavanaugh Raporu Sonrası Tepki  

FBI Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanugh ile ilgili cinsel saldırı iddialarına ilişkin raporunu tamamaladı. Cumhuriyetçiler raporu “kapsamlı” Demokratlarsa “yetersiz” buldu. Anayasa mahkemesi ve Kongre önünde de Kavanaugh protestosu düzenlendi.

FBI raporunun içeriği kamuoyu ile paylaşılmadı ancak 9 kişinin ifadesine başvurularak hazırlanan yaklaşık bin sayfalık raporu kapalı kapılar ardında güvenli bir odada inceleyen senatörler raporu değerlendirdi. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley raporun “yanlış bir davranışa ilişkin bir ipucu” içermediğini söyledi.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynağa göre, raporda gündem değiştirecek bir içerik yok.

FBI raporu, prosedür gereği Kavanaugh’ya ilişkin iddiaların doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda bir değerlendirmede bulunmuyor. Yalnızca soruşturma kapsamında görüşülen kişilerin ifadelerini raporlaştırıyor.

Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell FBI’ın soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddialarını destekleyecek bilgi vermediklerini söyledi. Cumhuriyetçi 2 kararsız senatör Susan Collins ve Jeff Flake de raporu tatminkar bulduklarını söyledi. İki senatör Senato’da yapılacak onay oturumunda Kavanaugh’ya destek için FBI soruşturmasını şart koşmuştu. Senatodaki Cumhuriyetçi Senatörler Brett Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini onaylama konusunda kararlı.

Demokrat senatörlerse FBI raporuna tepkili. Demokrat partili senatörler FBI raporunun içeriğine değinmedi ancak raporun kapsamının dar tutulmasını ve kısa sürede tamamlanmasını eleştirdiler. Basına yansıyan haberlere göre FBI soruşturma kapsamında cinsel saldırı iddiasını gündeme getiren Christine Blasey Ford ve iddiaların hedefindeki Brett Kavanaugh’nun ifadesine başvurmadı. Senato Adalet Komisyonu’nun kıdemli üyesi Demokrat senatör Dianne Feinstein “Eksik bir soruşturmanın ürünü gibi görünüyor” sözleriyle raporu eleştirdi. Feinstein, “Demokratlar soruşturmanın kapsamının dar tutulması konusunda mutabık kaldı ama Beyaz Saray FBI’ın elini kolunu bağlasın da demedik” ifadelerini kullandı.

5 gün içinde soruşturmayı tamamlayan FBI raporu Beyaz Saray’la da paylaştı. Beyaz Saray, raporun paylaşılmasından sonraki ilk açıklamasında, Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için aday gösterdiği Kavanaugh’ya desteğini sürdürdü.

Beyaz Saray sözcüsü Raj Shah, “Senato’nun Kavanaugh’nun adaylığına onay vereceğinden eminiz” dedi. CNN’e konuşan sözcü “Bu tamamlayıcı FBI soruşturmasıyla Senato’nun sorularının cevap bulduğu kanısındayız” dedi.

Sözcüye göre, FBI soruşturma kapsamında 10 tanıkla irtibata geçti, bunların dokuzuyla görüştü. Sözcüye göre ifade veren tanıkların hiçbiri Christine Blasey Ford’un ifadesini destekleyecek bilgiler vermedi.

Anayasa Mahkemesi ve Senato önünde protesto

FBI’ın Kavanaugh raporu sonrasında sokak da tepkiliydi. Eylemciler hem Anayasa Mahkemesi önünde hem de Senato önünde protesto gösterisi düzenledi.

Senatörlerin çalışma ofislerinin bulunduğu bina önündeki protesto gösterisinde gözaltına alınanlar oldu.

Trump: “Halk durumu siyasetçilerden daha iyi anlıyor”

Trump Kavanaugh konusunda bir kez daha Twitter’dan Demokratlar’ı hedef aldı.

Trump mesajında, “Yargıç Kavanaugh’ya karşı sert ve adil olmayan muamelenin seçmen üzerinde inanılmaz olumlu bir etkisi oldu. Halk durumu siyasetçilerden daha iyi anlıyor. En önemlisi de bu kişinin hayatının kötü niyetli rezil Demokratlar ve desteksiz iddialar tarafından mahvedilmeyeceği gerçeğidir” ifadesine yer verdi.

Senato’nun Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell Senato’nun Cuma günü toplanmasından 1 saat sonra Kavanaugh’nun adaylığı konusunda prosedürel bir oylama yapılması için girişimde bulundu.

Senatör McConnell, Kavanaugh için artık son oylama niteliğinde bir oturum yapılması için de dilekçe verdi. Eğer bu talep kabul edilirse, Senato’da yapılacak oturumda Kavanaugh’nun adaylığı konusunda tartışma süresi kısıtlanacak ve Senato’da nihai oylamadan önce geçmesi gereken 30 saatlik bekleme süresi için de süreç işlemeye başlayacak.

TIME'ın kapağı Ford

Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddiasını gündeme getiren ve Senato Adalet Komisyonu’nda ifade veren Christine Blasey Ford’u kapağına taşıdı. Dergi Ford’un fotoğrafını kapağına koymak yerine, Senato ifadesinde kullandığı ifadeleri Ford’un yemin ettiği anın görüntüsünü oluşturacak şekilde düzenledi.

Kapağın tasarımı San Francisco’da yaşayan sanatçı John Mavroudis’e ait. Ford’un Senato’daki konuşmasından seçilen ifadeler arasında “Korkuyorum”, “Travmatik bir tecrübe”, “Sürekli taciz ve ölüm tehditleri” gibi alıntılar yer aldı.

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