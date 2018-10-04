FBI'ın Kavanaugh Raporu Sonrası Tepki  

FBI Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanugh ile ilgili cinsel saldırı iddialarına ilişkin raporunu tamamaladı. Cumhuriyetçiler raporu “kapsamlı” Demokratlarsa “yetersiz” buldu. Anayasa mahkemesi ve Kongre önünde de Kavanaugh protestosu düzenlendi.

FBI raporunun içeriği kamuoyu ile paylaşılmadı ancak 9 kişinin ifadesine başvurularak hazırlanan yaklaşık bin sayfalık raporu kapalı kapılar ardında güvenli bir odada inceleyen senatörler raporu değerlendirdi. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley raporun “yanlış bir davranışa ilişkin bir ipucu” içermediğini söyledi.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynağa göre, raporda gündem değiştirecek bir içerik yok.

FBI raporu, prosedür gereği Kavanaugh’ya ilişkin iddiaların doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda bir değerlendirmede bulunmuyor. Yalnızca soruşturma kapsamında görüşülen kişilerin ifadelerini raporlaştırıyor.

Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell FBI’ın soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların Kavanaugh hakkındaki cinsel saldırı iddialarını destekleyecek bilgi vermediklerini söyledi. Cumhuriyetçi 2 kararsız senatör Susan Collins ve Jeff Flake de raporu tatminkar bulduklarını söyledi. İki senatör Senato’da yapılacak onay oturumunda Kavanaugh’ya destek için FBI soruşturmasını şart koşmuştu. Senatodaki Cumhuriyetçi Senatörler Brett Kavanaugh’nun Anayasa Mahkemesi üyeliğini onaylama konusunda kararlı.