HABER

FBI'ın tespit ettiği üniversiteli, Samsun'da gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 23:58 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) takibi sonucunda tespit edilen sanal çocuk istismarı şüphelisi üniversite öğrencisi N.E.D.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) takibi sonucunda tespit edilen sanal çocuk istismarı şüphelisi üniversite öğrencisi N.E.D. (25), polis tarafından gözaltına alındı.
FBI tarafından yürütülen sanal çocuk istismarına yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye'de tespit edilen şüphelinin durumu Türk makamlarına bildirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bilgi üzerine üniversite öğrencisi N.E.D.'yi Canik ilçesinde tespit
edilen adreste gözaltına aldı. Evde yapılan aramada şüphelinin bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu. N.E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 'Müstehcenlik' suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Tunceli'de öğrenci servisi 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralıTunceli'de öğrenci servisi 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söylediİlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.