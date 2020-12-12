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FCA ve PSA elektrikli araba üretebilir

12.12.2020 18:58 | Son Güncelleme:
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FCA ve PSA elektrikli araba üretebilir

Kısa bir süre önce FCA ve PSA grup birleşerek Stellantis adında bir topluluk oluşturdular. Bu birleşimin ilk meyvesi için iki grup çalışmalara başladı.

FCA ve PSA elektrikli araba üretebilir haberleri ortaya çıktı. Otomobil severleri heyecanlandıran iddia karşısında, iki gruptan da bir açıklama ekleniyor. Stellantis grubunu oluşturacak olan FCA ve PSA arasındaki birleşme , hacim olarak dünyanın 4. büyük küresel otomotiv üreticisinin yaratılmasına yol açacak. Ek olarak çok sayıda parçayı paylaşan yeni modellerin ortaya çıkması da bekleniyor.

FCA ve PSA dan yeni bir elektrikli araba

FCA VE PSA ELEKTRİKLİ ARABA ÜRETEBİLİR

Elektrikli araç geliştirme ve üretme maliyetleri düşmeye devam ettikçe, Stellantis'in uygun fiyatlı bir A-segment elektrikli araba üretme ihtimali de artıyor. Tasarımcı Dejan Hristov'un üretilebilecek olan bu modelin eskiz çalışmalarını yaptı bile. Bağımsız tasarımcı bu modelleri tamamen hayali olarak tasarladığını da söylemek gerek.

FCA ve PSA dan yeni bir elektrikli araba

BEŞ AYRI TASARIM ORTAYA ÇIKTI

Elektrikli araba Peugeot, Citroen, Opel, DS ve Fiat markalarına göre ayrı ayrı tasarlandı. Araçların temeli tamamen aynı olabilir. Sadece tasarım olarak birbirilerinden ayrılmaları bekleniyor.

FCA ve PSA dan yeni bir elektrikli araba

TASARIMI NASIL OLABİLİR?

Genel olarak, Hristov tarafından tasarlanan küçük şehirli araba, kısa ön ve arka çıkıntılara ve kavisli bir tavan çizgisine sahip olabilir. Ön ızgara Peugeot markasından esintiler taşıyor. Keskin farlar ve U şeklinde bir ikincil ızgarada modelde yer alabilir.

FCA ve PSA dan yeni bir elektrikli araba

FIAT VERSİYONU NASIL OLUR?

Modelin Fiat markası adı altında üretilirse, markanın en şirin modeli 500'ün farlarından esinlenebilir. Benzersiz ön panjur ve ısmarlama jantlar sayesinde oldukça farklı görünecek.

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