FCA ve PSA elektrikli araba üretebilir haberleri ortaya çıktı. Otomobil severleri heyecanlandıran iddia karşısında, iki gruptan da bir açıklama ekleniyor. Stellantis grubunu oluşturacak olan FCA ve PSA arasındaki birleşme , hacim olarak dünyanın 4. büyük küresel otomotiv üreticisinin yaratılmasına yol açacak. Ek olarak çok sayıda parçayı paylaşan yeni modellerin ortaya çıkması da bekleniyor.

FCA VE PSA ELEKTRİKLİ ARABA ÜRETEBİLİR

Elektrikli araç geliştirme ve üretme maliyetleri düşmeye devam ettikçe, Stellantis'in uygun fiyatlı bir A-segment elektrikli araba üretme ihtimali de artıyor. Tasarımcı Dejan Hristov'un üretilebilecek olan bu modelin eskiz çalışmalarını yaptı bile. Bağımsız tasarımcı bu modelleri tamamen hayali olarak tasarladığını da söylemek gerek.

BEŞ AYRI TASARIM ORTAYA ÇIKTI

Elektrikli araba Peugeot, Citroen, Opel, DS ve Fiat markalarına göre ayrı ayrı tasarlandı. Araçların temeli tamamen aynı olabilir. Sadece tasarım olarak birbirilerinden ayrılmaları bekleniyor.

TASARIMI NASIL OLABİLİR?

Genel olarak, Hristov tarafından tasarlanan küçük şehirli araba, kısa ön ve arka çıkıntılara ve kavisli bir tavan çizgisine sahip olabilir. Ön ızgara Peugeot markasından esintiler taşıyor. Keskin farlar ve U şeklinde bir ikincil ızgarada modelde yer alabilir.