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FCC Beş Çinli Şirketi ‘‘Güvenlik Tehdidi’’ İlan Etti

13.03.2021 02:59 | Son Güncelleme:
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FCC Beş Çinli Şirketi ‘‘Güvenlik Tehdidi’’ İlan Etti

Fedral İletişim Komisyonu (FCC), Amerikan iletişim ağlarını korumayı öngören 2019 tarihli bir yasa kapsamında beş Çinli şirketi ‘‘ulusal güvenliğe tehdit’’ ilan etti. FCC bu şirketleri Huawei, ZTE, Hytera, Hangzhou Hikvision ve Dahua olarak açıkladı

Fedral İletişim Komisyonu (FCC), Amerikan iletişim ağlarını korumayı öngören 2019 tarihli bir yasa kapsamında beş Çinli şirketi ‘‘ulusal güvenliğe tehdit’’ ilan etti.

FCC bu şirketleri Huawei, ZTE, Hytera, Hangzhou Hikvision ve Dahua olarak açıkladı.

2019’da kabul edilen bir yasa FCC’nin ‘‘ulusal güvenliğe kabul edilemez ölçüde’’ risk oluşturan telekomünikasyon malzemeleri ve hizmeti sağlayan şirketleri tespit etmesini öngörüyor.

FCC’nin başkan vekili Jessica Rosenworcel ‘‘Bu listenin ülkede yeni nesil ağlar kurulurken ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak malzemelerin kullanılması hatasının tekrarlanmaması için kılavuz oluşturacağını söyledi.

ABD yönetimi, 2020 yılının Ağustos ayında federal hükümet dairelerinin bu beş Çinli şirketten mal ve hizmet almalarını yasaklamıştı.

2019 yılında da ABD, Huawei, Hikvision ve diğer şirketleri ekonomik kara listeye almıştı.

Geçen yıl FCC, Huawei ve ZTE’yi iletişim ağlarına karşı ulusal güvenlik tehdidi olarak ilan etmiş, bu da Amerikalı firmaların federal hükümetin 8,3 milyar dolarlık destek programını kullanarak bu şirketlerden malzeme almasını yasaklamıştı. Şubat ayında Huawei kararı temyize taşımıştı. Ne Huawei ne de diğer dört şirket FCC’nin son kararıyla ilgili yorum yaptı.

FCC Aralık ayında ZTE ve Huawei malzemeleri kullanan telefon operatölerinin bu malzemeleri değiştirmelerini istemiş ve bu kapsamda bir telafi programı oluşturmuştu. ABD Kongre üyeleri de Aralık ayında bu programa kaynak sağlayacak 1,9 milyar dolarlık bir bütçeyi onaylamıştı.

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