FDA Beyaz Saray'ın Karşı Çıktığı Aşı Rehberini Yayınladı

FDA’in resmi internet sayfasında Salı günü yayınlanan kurallara göre aşı üreticilerinin hızlandırılmış onay alabilmesi için, deneylere katılanları aşının yapılmasının ardından en az iki ay boyunca gözlemlemesi gerekiyor. Bu da Başkan Donald Trump’ın vaatlerinin aksine 3 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde bir aşının onaylanmasını güçleştiriyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Corona virüsü aşısı üreten firmaların uyması gereken güncellenmiş güvenlik standartları listesini yayınladı. Beyaz Saray yönetimi belgenin resmi olarak yayınlanmasını daha önce engellemişti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, FDA’nın iki ay gözlem zorunluluğu kuralının yer aldığı güncellenmiş güvenlik önlemlerinin resmi olarak yayınlanmasını engellediklerini doğruladı. Yetkili, tartışma yaratan kurala, herhangi bir “klinik ya da tıbbi nedene” dayanmaması sebebiyle Beyaz Saray’ın karşı çıktığını söyledi.

FDA ise Beyaz Saray’ın reddettiği bu kuralı 22 Ekim’de yapılması planlanan toplantı öncesinde yayınladığı belgeye dahil etti. İki aylık gözlem kuralı kapsamında, aşı deneyi yürüten firmaların katılımcıların aşı oldukları tarihten sonraki iki ay içinde herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını raporlamaları gerekecek.

Bu hızlandırılmış onay süreci sonucunda üretilecek olan aşının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve virüs karşısında risk grubunda olan diğer kişiler üzerinde kullanılması planlanıyor. Nüfusun geneli üzerinde kullanılacak aşının ise FDA standartlarına göre en erken 2021 yılı ortasında onaylanabileceği öngörülüyor.