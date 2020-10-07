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FDA Beyaz Saray'ın Karşı Çıktığı Aşı Rehberini Yayınladı

07.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin yayınladığı yeni kural, Trump’ın vaatlerinin aksine 3 Kasım seçimleri öncesinde bir aşının onaylanmasını güçleştiriyor

FDA Beyaz Saray'ın Karşı Çıktığı Aşı Rehberini Yayınladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Corona virüsü aşısı üreten firmaların uyması gereken güncellenmiş güvenlik standartları listesini yayınladı. Beyaz Saray yönetimi belgenin resmi olarak yayınlanmasını daha önce engellemişti.

FDA’in resmi internet sayfasında Salı günü yayınlanan kurallara göre aşı üreticilerinin hızlandırılmış onay alabilmesi için, deneylere katılanları aşının yapılmasının ardından en az iki ay boyunca gözlemlemesi gerekiyor. Bu da Başkan Donald Trump’ın vaatlerinin aksine 3 Kasım’da düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde bir aşının onaylanmasını güçleştiriyor.

Kamuda görev yapan üst düzey uzmanların aşının seçimlerden önce onaylanmasının mümkün görünmediğini savunmasına rağmen, Başkan Trump aksi yöndeki iddiasını gündemde tutuyor.

Corona testinin pozitif çıkan Trump hastaneden taburcu edilmesinin ardından Pazartesi günü yayınladığı görüntülü mesajda aşının “çok kısa sürede” hazır olacağı görüşünü yineledi.

Eski FDA yetkilileri, aşının siyasi çıkarlar uğruna kısa sürede onaylanmasının halkın güvenini sarsacağı ve salgından korunabilmek amacıyla milyonlarca Amerikalı’ya aşı yapılması yönündeki çabaların boşa gideceği görüşünde.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, FDA’nın iki ay gözlem zorunluluğu kuralının yer aldığı güncellenmiş güvenlik önlemlerinin resmi olarak yayınlanmasını engellediklerini doğruladı. Yetkili, tartışma yaratan kurala, herhangi bir “klinik ya da tıbbi nedene” dayanmaması sebebiyle Beyaz Saray’ın karşı çıktığını söyledi.

FDA ise Beyaz Saray’ın reddettiği bu kuralı 22 Ekim’de yapılması planlanan toplantı öncesinde yayınladığı belgeye dahil etti. İki aylık gözlem kuralı kapsamında, aşı deneyi yürüten firmaların katılımcıların aşı oldukları tarihten sonraki iki ay içinde herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını raporlamaları gerekecek.

Bu hızlandırılmış onay süreci sonucunda üretilecek olan aşının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve virüs karşısında risk grubunda olan diğer kişiler üzerinde kullanılması planlanıyor. Nüfusun geneli üzerinde kullanılacak aşının ise FDA standartlarına göre en erken 2021 yılı ortasında onaylanabileceği öngörülüyor.

Başkan Trump kendi yönetimi içindeki sağlık uzmanlarının salgınla mücadele ve aşı çalışmalarıyla ilgili uyarı ve önerilerini göz ardı etmekle eleştirilirken, FDA yöneticisi Stephen Hahn aşı sürecinde güvenliği sağlama çabalarının devam ettiğine vurgu yaparak olası bir aşının güvenliği ve etkililiğiyle ilgili nihai kararın “siyasetçiler tarafından değil bilimadamları tarafından” verileceğini savundu.

Herhangi bir aşının geliştirilip deneylerin ardından üretim aşamasına geçilmesi normal şartlarda yıllar sürebiliyor. Ancak ABD yönetimi bu süreci hızlandırmak ve çeşitli firmaların çalışmalarına destek vermek için milyarlarca dolar harcıyor. Devam eden çalışmalar tamamlandığında onaylanan aşı Amerikalılar üzerinde uygulanmak üzere federal hükümet tarafından satın alınacak.

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