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FDA bile son TikTok çılgınlığına karşı ayaklandı: Sakın denemeyin, ölebilirsiniz!

20.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’taki son çılgınlık Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ni (FDA) ayağa kaldırdı. Pervasızca paylaşılan son akımla ilgili videoların iğrenç olmasının yanı sıra hayati tehlikesinin de olduğunu vurgulayan FDA, açıklama yayınladı. Aslında soğuk algınlığı ilacı olan bir şurupla yapılan yemek tarifinin kesinlikle denenmemesi gerektiği vurgulandı. Tarifi paylaşanlar ise soğuk algınlığı semptomlarına iyi geldiğini ve uykuya dalmayı kolaylaştırdığını öne sürüyor.

FDA bile son TikTok çılgınlığına karşı ayaklandı: Sakın denemeyin, ölebilirsiniz!

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), TikTok’ta geçtiğimiz aylarda başlayan ve gittikçe popülerleşen bir akıma karşı açıklama yayınladı. Pervasızca paylaşılan yemek tarifine 'uykulu tavuk' adı veriliyor. Akıma karşı devreye giren FDA, ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada yaşanan çılgınlıklara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

REÇETESİZ İLAÇLAR KÖTÜYE KULLANILIYOR

FDA'in yakın tarihli bir açıklamasına göre, 'Akran baskısına dayanan bir sosyal medya trendi, reçetesiz ilaçları kötüye kullanan ve izleyicileri de bunu yapmaya teşvik eden insanların çevrimiçi video klipleridir. Genellikle gençleri hedef alan bu video yarışmaları insanlara zarar verebilir ve hatta ölüme neden olabilir.' Bazı kullanıcılar, tarifin soğuk algınlığı semptomlarına veya uykuya dalmaya yardımcı olduğunu iddia ediyor.

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CİĞERLERİNİZE ZARAR VEREBİLİR

Soğuk algınlığı şurubu ve tavukla yapılan yemeğe karşı sert bir tavır alan FDA, yapılanın çok güvensiz olduğunu belirtti. FDA açıklamasında, "Bir ilacı kaynatmak onu çok daha konsantre hale getirebilir ve özelliklerini başka şekillerde değiştirebilir. Tavuğu yemeseniz bile, yemek pişirirken ilacın buharını teneffüs etmek, yüksek düzeyde ilaçların vücudunuza girmesine neden olabilir. Ayrıca ciğerlerinize de zarar verebilir.” dedi.

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ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

2020 yılında ortaya çıkan ve Benadryl Challenge olarak adlandırılan bir başka akım yüzünden yakın zamanda en az üç genç hastaneye kaldırıldı ve 15 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti. FDA, 'çoğunlukla gençleri hedef alan' ve akran baskısına dayanan bu eğilimlerin 'insanlara zarar verebileceğini ve hatta ölüme neden olabileceğini' vurguladı.

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tiktok
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