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FDA Danışmanlarından Üçüncü Doz Moderna Aşısına Onay

14.10.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bağımsız danışmanlar komisyonu, Moderna’nın 65 yaş üzeri ve yüksek derecede ciddi hastalık riski taşıyan Amerikalılar için ilave doz aşısının uygulanmasını tavsiye etti. Kurul, tavsiye kararını oybirliğiyle aldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bağımsız danışmanlar komisyonu, Moderna’nın 65 yaş üzeri ve yüksek derecede ciddi hastalık riski taşıyan Amerikalılar için ilave doz aşısının uygulanmasını tavsiye etti. Kurul, tavsiye kararını oybirliğiyle aldı.

FDA da danışmanların tavsiyesine uyup Moderna’nın ilave dozlarına onay verirse, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu aşıları kimlerin olması gerektiği konusunda somut tavsiyelerini yayınlayacak. CDC danışmanlarının da gelecek hafta toplanması planlanıyor.

FDA’in Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışmanlar Komisyonu bugün Moderna aşısının ilave dozunun uygulanması konusunu masaya yatırdı ve 19 üyenin tamamı Moderna için ilave dozlara destek verdi. Komisyon yarın da Johnson & Johnson aşısı benzer tavsiyede bulunup bulunmamayı tartışacak.

Moderna, ilk iki düzenli dozunun yarı kuvvetinde ancak hala Pfizer/BioNTech’in 30 mikrogramlık aşısının üstünde olan 50 mikrogramlık ilave doz aşı için onay başvurusunda bulunmuştu.

Uzmanlar komisyonu, 65 yaş üzeri ve Covid-19 hastalığı riski taşıyanlara ek olarak, meslekleri nedeniyle Corona virüsü enfeksiyonlarına sık sık maruz kalan 18 ile 64 yaş arasındakiler için de üçüncü doz Moderna aşısına onay verdi. Tavsiye kararında, ilave aşıların, ilk iki aşıdan en az 6 sonra uygulanacağı belirtiliyor.

Amerikalı sağlık yetkilileri, Beyaz Saray’ın Ağustos ayında geniş kapsamlı bir ilave doz kampanyası planladığı açıklamasından sonra Covid-19 aşılarının ilave dozlarını onaylama konusunda baskı altında.

Hem FDA hem de CDC, Pfizer/BioNTech aşılarının ilave dozlarına 65 yaş üzeri ve belirli yüksek risklere sahip yetişkinler için geçen ay onay vermişti. CDC onay tarihinden bu yana 9 milyon civarında kişinin üçüncü doz aşı olduğunu açıkladı.

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