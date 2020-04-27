FDA Doktorları Trump’ın Gündeme Getirdiği Sıtma ilacı Konusunda Uyardı 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Başkan Donald Trump’ın günlük basın toplantılarında Corona virüsünün olası tedavisinde sıkça sözünü ettiği ve hatta ‘’oyun değiştirici’’ olarak tanımladığı sıtma ilacı konusunda doktorları uyardı.

FDA yetkililerince Cuma günü yayınlanan uyarıda, hidroksiklorokin ve bununla bağlantılı klorokin alan hastalarda ciddi yan etkilerin görüldüğü ve ölüm vakalarının yaşandığına dair haberlere işaret edildi. Deri veremi hastaları için de kullanılabilen bu ilaçların, kalp ritmi sorunları, aşırı düzeyde düşük tansiyon ve kas ya da sinirlerin zarar görmesi gibi bazı yan etkileri de barındırdığı belirtiliyor.

Söz konusu haberlerden birinde, New York’taki bir hastanede görevli doktorların, Trump’ın da zaman zaman olumlu şekilde bahsettiği bir karışım olan, hidroksiklorokin ve antibiyotik azitromisinle tedavi edilen 84 Corona virüsü hastasının çoğunda kalp ritmi anormallikleri görüldüğünü rapor ettiği bildiriliyor.

FDA geçen ay, Corona virüsü enfeksiyonu kaparak hastaneye kaldırılan hastalarda sıtma ilaçlarının acil durumlarda sınırlı kullanımına onay vermişti. Ancak FDA yetkilileri, zehirlenme vakalarına yönelik ihbar hatları ve diğer sağlık yetkililerine bu ilaçların hayati tehlike içeren yan etkileriyle ilgili yapılan aramaların sayısında ciddi boyutta artış gözlendiğini kaydetti.