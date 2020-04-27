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FDA Doktorları Trump’ın Gündeme Getirdiği Sıtma ilacı Konusunda Uyardı 

27.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Başkan Donald Trump’ın günlük basın toplantılarında Corona virüsünün olası tedavisinde sıkça sözünü ettiği ve hatta ‘’oyun değiştirici’’ olarak tanımladığı sıtma ilacı konusunda doktorları uyardı

FDA Doktorları Trump’ın Gündeme Getirdiği Sıtma ilacı Konusunda Uyardı 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Başkan Donald Trump’ın günlük basın toplantılarında Corona virüsünün olası tedavisinde sıkça sözünü ettiği ve hatta ‘’oyun değiştirici’’ olarak tanımladığı sıtma ilacı konusunda doktorları uyardı.

FDA yetkililerince Cuma günü yayınlanan uyarıda, hidroksiklorokin ve bununla bağlantılı klorokin alan hastalarda ciddi yan etkilerin görüldüğü ve ölüm vakalarının yaşandığına dair haberlere işaret edildi. Deri veremi hastaları için de kullanılabilen bu ilaçların, kalp ritmi sorunları, aşırı düzeyde düşük tansiyon ve kas ya da sinirlerin zarar görmesi gibi bazı yan etkileri de barındırdığı belirtiliyor.

Söz konusu haberlerden birinde, New York’taki bir hastanede görevli doktorların, Trump’ın da zaman zaman olumlu şekilde bahsettiği bir karışım olan, hidroksiklorokin ve antibiyotik azitromisinle tedavi edilen 84 Corona virüsü hastasının çoğunda kalp ritmi anormallikleri görüldüğünü rapor ettiği bildiriliyor.

FDA geçen ay, Corona virüsü enfeksiyonu kaparak hastaneye kaldırılan hastalarda sıtma ilaçlarının acil durumlarda sınırlı kullanımına onay vermişti. Ancak FDA yetkilileri, zehirlenme vakalarına yönelik ihbar hatları ve diğer sağlık yetkililerine bu ilaçların hayati tehlike içeren yan etkileriyle ilgili yapılan aramaların sayısında ciddi boyutta artış gözlendiğini kaydetti.

Colorado eyaletinin Denver kentinde zehirlenme vakalarıyla ilgili bir klinikte görev yapan Dr. Christopher Hoyte, sıtma ilaçlarıyla bağlantılı olarak kliniğe yapılan başvuru sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttığını söyledi. Hoyte, kliniğe yapılan başvurularda kalp ritminin düzensiz olması, felç, mide bulantısı ve kusma gibi sorunların rapor edildiğini aktardı.

FDA’in açıklamasında, ‘’Sağlık çalışanlarının, bu ilaçların kullanımıyla ortaya çıkabilecek, ciddi ve potansiyel hayati tehlikeye sahip kalp ritmi sorunlarına dair risklerin farkında olması önemli’’ ifadesi kullanıldı. Açıklamada, hidroksiklorokin ve klorokinin Corona hastalarına faydası olup olmayacağı konusunda klinik deneylerin sürdüğü ancak bu hastalığın tedavisinde etkili ve güvenli olduklarının henüz kanıtlanmadığı vurgulandı.

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