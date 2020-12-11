FDA Kurulu’ndan Pfizer’in Corona Aşısına Onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Pfizer’in geliştirdiği Corona virüsü aşısının acil durumda kullanılmasına onay verdi. FDA’in aşının kullanılmasına yeşil ışık yakmasıyla birlikte ABD’de aşılama sürecinin başlaması bekleniyor.

FDA danışma kurulu bu sabah saatlerinde Pfizer’in onay başvurusunu değerlendirmek üzere toplandı. Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlanan oturumda bağımsız uzmanlardan oluşan danışma kurulu çeşitli sunumları dinledi.

Danışma kurulu, toplantı gününe kadar, Pfizer’in aşısına ilişkin araştırmalardan elde edilen ham verileri incelemiş, hafta başında yayınlanan ayrıntılı analizlerde aşının başarı kriterlerini karşıladığı belirtilmişti.

FDA danışma kurulu gün sonunda yaptığı oylamada, 4’e karşı 17 oyla Pfizer’in aşısının 16 yaş ve üstü kişilerde güvenli ve etkili olduğuna onay verdi. Oylamada danışma kurulunda yer alan uzmanlardan biri ise çekimser kaldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin de danışma kurulunun tavsiyesini dikkate alarak aşının acil durumda kullanılmasına yeşil ışık yakması bekleniyor.