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FDA Kurulu’ndan Pfizer’in Corona Aşısına Onay

11.12.2020 02:07 | Son Güncelleme:
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FDA Kurulu’ndan Pfizer’in Corona Aşısına Onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Pfizer’in geliştirdiği Corona virüsü aşısının acil durumda kullanılmasına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Pfizer’in geliştirdiği Corona virüsü aşısının acil durumda kullanılmasına onay verdi. FDA’in aşının kullanılmasına yeşil ışık yakmasıyla birlikte ABD’de aşılama sürecinin başlaması bekleniyor.

FDA danışma kurulu bu sabah saatlerinde Pfizer’in onay başvurusunu değerlendirmek üzere toplandı. Youtube üzerinden de canlı olarak yayınlanan oturumda bağımsız uzmanlardan oluşan danışma kurulu çeşitli sunumları dinledi.

Danışma kurulu, toplantı gününe kadar, Pfizer’in aşısına ilişkin araştırmalardan elde edilen ham verileri incelemiş, hafta başında yayınlanan ayrıntılı analizlerde aşının başarı kriterlerini karşıladığı belirtilmişti.

FDA danışma kurulu gün sonunda yaptığı oylamada, 4’e karşı 17 oyla Pfizer’in aşısının 16 yaş ve üstü kişilerde güvenli ve etkili olduğuna onay verdi. Oylamada danışma kurulunda yer alan uzmanlardan biri ise çekimser kaldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin de danışma kurulunun tavsiyesini dikkate alarak aşının acil durumda kullanılmasına yeşil ışık yakması bekleniyor.

Pfizer’in Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşıya ilişkin kapsamlı onay başvurusunu da önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar yapmayı planlıyor.

FDA danışma kurulu 17 Aralık’ta da Moderna ilaç firmasının geliştirdiği aşı için onay başvurusunu değerlendirmek üzere toplanacak.

ABD’de ilk aşamada yaklaşık 21 milyon sağlık çalışanı ve bakım evleri sakinlerinin; daha sonra da zaruri sektörlerde görev yapanlarla 65 yaş üstü kişilerin aşılanması bekleniyor.

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