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"FDA Moderna Aşısını Cuma Günü Onaylayabilir"

18.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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FDA Başkanı Steven Hahn, Perşembe geç saatlerde yaptığı açıklamada, Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği aşıyı Cuma günü bile onaylayabileceklerini söyledi

Bağımsız uzmanlardan oluşan tavsiye kurulu, yedi saat süren toplantının ardından Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Corona virüsü aşısına acil kullanım ruhsatı verilebileceği yönünde tavsiyede bulundu. Federal kurum, geçtiğimiz hafta Pfizer'in Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Corona virüsü aşısını benzer tavsiye doğrultusunda onaylamıştı.

Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Hayler Gans, ”Kapsamlı ayrıntılarıyla ele alınan kanıtlar, bu aşının yararının, gördüğümüz bazı sorunlara kıyasla ağır bastığını ortaya koyuyor” dedi.

FDA Başkanı Steven Hahn ise Perşembe geç saatlerde yaptığı açıklamada, aşıyı Cuma günü bile onaylayabileceklerini söyledi.

Bu gelişme, Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre Amerika'da Corona virüsü enfeksiyonuna bağlı ölüm vakası sayısının 310 bine yaklaştığı zamana denk geldi. Amerika'da doğrulanmış Corona virüsü vakalarının sayısı ise 17 milyonu aştı.

Moderna, aşının onay almasından sonra yaklaşık 6 milyon doz aşının dağıtımına başlayacak. Sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevleri ve huzurevlerinde kalanlar ve çalışanların aşılama çalışmalarında önceliği olacak.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı, geçtiğimiz hafta bağımsız tavsiye kurulunun acil kullanım ruhsatı verilmesine yeşil ışık yakmasından bir gün sonra FDA onayı almış ve aşının Amerika çapında dağıtımına başlanmıştı.

Pfizer-BioNTech aşısını içeren her bir şişede beş dozluk aşı bulunuyor. Ancak bazı eczacılar, her bir şişe aşıdan altı, hatta yedi doz aşı çıkabileceğini söylemişti.

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), Perşembe günü Pfizer-BioNTech aşısının ilave dozlarının kullanılması yönünde FDA ile görüş birliği içinde olduğunu bildirdi. Bu ilave dozlar, denetçi kurumlardan ya da ilaç üreticisinden herhangi bir kılavuz gelmediği için kullanılmadan atılıyordu.

Amerika'daki kitlesel aşılama çalışmaları, Pazartesi günü 2 milyon 900 bin dozluk ilk dağıtımın Amerika çapında hastanelere ve yaşlı ve hasta bakımevlerine dağıtılmasıyla başlamıştı.

Amerika'daki hastanelerde yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının yüzde yüze yaklaşması, sağlık sistemini tehdit ediyor.

Klinik deneylerde hem Pfizer-BioNTech hem de Moderna aşılarının etkinlik oranının yaklaşık yüzde 95 olduğu görülmüştü. Moderna aşısının Pfizer-BioNTech aşısına kıyasla daha yüksek sıcaklıkta saklanabilmesi, özellikle kırsal kesimlere ve ücra bölgelere dağıtım açısından avantaj oluşturuyor.

Ancak Moderna aşısının 30 bin gönüllüyü kapsayan üçüncü evre deneylerinde Pfizer-BioNTech aşısına kıyasla daha fazla yan etki saptandı. Yetkililer, Moderna aşısının en sık görülen yan etkilerinin ciltte döküntü, kaşıntı, kızarıklık gibi kısa sürede ortadan kaybolan etkiler olduğunu söyledi.

FDA yetkilileri, toplantı öncesinde Salı günü yayınlanan belgelerde, Moderna aşısına ilişkin ciddi güvenlik kaygılarına değinmedi.

Federal hükümetin aşı projesi Işık Hızı Operasyonu'nun aşı dağıtımı baş sorumlusu General Gustave Perna, onay alması halinde 6 milyon doz Moderna aşısının dağıtımına başlanacağını söyledi.

Operasyonun bilim sorumlusu Dr. Moncer Slaoui ise bu ay içinde Amerika'da 20 milyon kişinin Pfizer-BioNTech ya da Moderna aşısıyla aşılanacağını kaydetti.

Dr. Slaoui, 100 milyon kişinin, yani Amerika nüfusunun üçte birinin, 2021'in ilk çeyreğinin sonunda aşılanmış olabileceğini söyledi.

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