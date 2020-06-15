FDA Sıtma İlacına Corona İçin Verdiği Onayı Geri Çekti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsü hastalarında acil durumda kullanılması için verilen onayı geri çekti. ABD Başkanı Donald Trump ilacın Corona vakalarında kullanılmasını destekleyen isimler arasındaydı.

FDA yeni bulgulara dayanarak, hidroksiklorokinin ya da klorokinin Corona virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalığının tedavi edilmesinde etkili olduğunu düşünmek için bir sebep olmadığını açıkladı. İlaca verilen onayın geri çekilmesi talebinin Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme İdaresi’nden (BARDA) geldiği belirtiliyor.

Çok sayıda araştırmada ilacın virüsün tedavisinde etkili olmadığı sonucuna varılmış, sonucu merakla beklenen bir kapsamlı bir deney de ilacın Corona virüsüne yakalanan kişilerde enfeksiyon oluşmasını önlemediğini ortaya koymuştu.

Mart ayında Başkan Donald Trump hidroksiklorokinin antibiyotik azitromisin ile birlikte kullanıldığında tıp tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olabileceğini belirtmiş, ancak bu iddiasını somut bir kanıtla desteklememişti. Trump daha sonra Beyaz Saray’da çalışan iki kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ilacı önlem olarak kullandığını açıklamıştı.