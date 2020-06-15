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FDA Sıtma İlacına Corona İçin Verdiği Onayı Geri Çekti

15.06.2020 23:35 | Son Güncelleme

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsü hastalarında acil durumda kullanılması için verilen onayı geri çekti. ABD Başkanı Donald Trump ilacın Corona vakalarında kullanılmasını destekleyen isimler arasındaydı

FDA Sıtma İlacına Corona İçin Verdiği Onayı Geri Çekti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsü hastalarında acil durumda kullanılması için verilen onayı geri çekti. ABD Başkanı Donald Trump ilacın Corona vakalarında kullanılmasını destekleyen isimler arasındaydı.

FDA yeni bulgulara dayanarak, hidroksiklorokinin ya da klorokinin Corona virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalığının tedavi edilmesinde etkili olduğunu düşünmek için bir sebep olmadığını açıkladı. İlaca verilen onayın geri çekilmesi talebinin Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme İdaresi’nden (BARDA) geldiği belirtiliyor.

Çok sayıda araştırmada ilacın virüsün tedavisinde etkili olmadığı sonucuna varılmış, sonucu merakla beklenen bir kapsamlı bir deney de ilacın Corona virüsüne yakalanan kişilerde enfeksiyon oluşmasını önlemediğini ortaya koymuştu.

Mart ayında Başkan Donald Trump hidroksiklorokinin antibiyotik azitromisin ile birlikte kullanıldığında tıp tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olabileceğini belirtmiş, ancak bu iddiasını somut bir kanıtla desteklememişti. Trump daha sonra Beyaz Saray’da çalışan iki kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ilacı önlem olarak kullandığını açıklamıştı.

FDA geçtiğimiz Mart ayında ilacın yalnızca Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalarda ve klinik deneylerde kullanılması için onay vermişti. Nisan ayında ise ilacın bu durumlar dışında kullanılmaması yönünde uyarıda bulunmuştu. İlacın bazı durumlarda kalp ritmi sorunu dahil ölümcül yan etkileri olabileceği belirtilmişti.

Bilim dünyasının önemli yayın organlarından İngiliz tıp dergisi Lancet ise 96 bin Corona virüsü hastası arasında hidroksiklorokinle tedavi edilenlerde ölüm ve kalp ritmi sorunu riskinin arttığını gösteren bir araştırmanın raporunun yayınlamış, ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin içerikli deneyleri askıya almıştı.

Fransa’da İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Kurumu, deneylerin askıya alınması ve ''tedbir amaçlı'' olarak başka hastalarda ilacın denenmemesi yönünde görüş belirtmiş, İtalya ve Belçika da ilacın Corona hastalarında kullanılmasını durdurmuştu.

Ancak Lancet dergisi, Haziran ayının ilk günlerinde hidroksiklorokinin Corona virüsü tedavisinde ‘‘etkisiz hatta sakıncalı'' olduğunu iddia eden araştırmayı geri çektiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği de klorokin deneylerine yeniden başladıklarını bildirdi.

Amerika Brezilya'ya 2 milyon doz göndermişti

Amerika da geçtiğimiz ay Corona virüsü salgınının en son merkezi haline gelen Brezilya’ya bu ilaçtan 2 milyon doz göndermişti.

Hidroksiklorokin ve klorokin uzun süredir sıtma hastalığının yanı sıra, lupus ve romatoid artrit (iltihaplı romatizma) gibi bazı otoimün hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. FDA’nın açıklaması bu kullanım alanlarını kapsamıyor.

Hidroksiklorokini Corona virüsü hastalığının tedavisinde kullanmaya başlayan ilk isim Fransız bilimadamı, Marsilya Devlet Hastanesi bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı Didier Raoult olmuştu. Raoult hastalığın ortaya ilk çıktığı dönemde sıtma ilacı hidroksiklorokin ile azitromisin adlı antibiyotiği birlikte kullanarak Corona virüsünü tedavi ettiğini açıklamıştı.

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