FDA Tavsiye Kurulundan J&J Aşısının Onayına Yeşil Işık

Beyaz Saray danışmanı Andy Slavitt, Twitter’dan yazdığı mesajda Üçüncü güvenilir ve etkili aşı çok iyi bir haber’’ sözlerini kullandı.

J&J firması yaptığı açıklamada FDA tarafından acil durum kullanım onayının verilmesinin ardından bir hafta içinde 3-4 milyon doz aşı teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Doktorlar, salgın hastalık uzmanları ve tıbbi araştırmacılardan oluşan tavsiye kurulu, 18 yaş ve üzerindekiler için aşının yararlarının risklerinden fazla olduğu kararına oybirliğiyle vardı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin uzmanlardan oluşan tavsiye kurulu Johnson & Johnson firmasının Corona virüsü aşısına acil kullanım onayı verilmesine yeşil ışık yaktı. Kurulun tavsiye kararının ardından FDA’nın firmanın tek dozluk aşısının acil kullanım onayını bir gün içinde vermesi bekleniyor.

Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın iki doz halinde uygulanan aşılarının genel etki oranıysa yüzde 95 olarak açıklanmıştı.

J&J firması 44.000 kişiyle yaptığı bir deneyde tek doz olarak uygulanan aşısının orta ve ileri derecede Corona virüsü semptomatik enfeksiyonuna karşı genel etki oranının yüzde 66 olduğunu bildirmişti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky de son dönemde vakalarda görülen düşüşün duruyor olmasından endişe duyduğunu kaydetti.

Portnoy, ne kadar az kişi hasta olursa daha hızlı yayılan bir varyantın öne çıkmasının önüne geçilmiş olacağını kaydetti.

FDA tavsiye kurulu üyelerinden Jay Portnoy, yeni varyantlar daha fazla hastalığa neden olmadan önce salgını durdurmanın bir ‘‘yarış’’ olduğunu söyledi.

Aşının İngiltere ve Güney Afrika gibi ülkelerde ortaya çıkan varyantlarının hızla yayılmasından önce aşılama faaliyetlerinin hızlanması salgının önlenmesinde büyük önem taşıyor.

ABD’de yarım milyondan fazla kişinin hayatına mal olan Corona virüsü salgınının önüne geçilebilmesi için aşılama faaliyetlerinin de hızlanması gerekiyor.

Uzmanlar aşılar arasındaki farklılığın çok fazla öne çıkartılmaması gerektiği görüşünde. Bunun nedeni aşıların deneylerinin farklı amaçları gözetilerek yapılmış olması. Ayrıca Pfizer ve Moderna’nın aşılarının Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere varyantlarının ortaya çıkmasından önce yapıldığına dikkat çekiliyor.

J&J firmasının aşı deneyleri ise bu varyantların dolaşımda olduğu dönemde hatta bazı ülkelerde yaygın duruma geldikleri zamanda yapıldı.

Firmanın aşısı yapıldıktan 28 gün sonra hastaneye yatma ve ölümü yüzde 100 oranında engelliyor.

Varyantlara karşı yeni aşı deneyi

FDA’nın tavsiye kurulu toplantısı sırasında J&J firmasından bir yetkili şirketin kaygı sebebi olan Güney Afrika varyantını hedef alan ikinci jenerasyon bir aşının birinci aşama deneylerine bu yaz başlayacağını bildirdi.

J&J aşısının normal sıcaklıklarda saklanması, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarından daha kolay depolanacağı anlamına geliyor.

J&J aşısı yaygın bir grip virüsü olan adenovirus tip 26 kullanılarak geliştirildi. Bu virüsle Corona virüsü proteinleri vücuttaki hücrelere giriyor ve bağışıklık yanıtı oluşmasını tetikliyor.

