FDA Üçüncü Doz Aşıya Onay Verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bağışlık sistemi zayıflamış kişilerin üçüncü doz Corona aşısı olmalarına onay verdi. Üçüncü doz aşı olarak Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği aşılar kullanılacak.

FDA, acil durum kullanımı onayı verdiği Moderna ve Pfizer aşılarının üçüncü dozunun, başta organ nakli olmuş ya da kanser gibi bağışıklık sistemini zayıf düşüren sağlık sorunlarıyla mücadele edenlere uygulanabileceğini açıkladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) bir grup uzman da bugün biraraya gelerek FDA’in onayı kapsamında üçüncü dozu olabilecek kişilerle ilgili görüşecek.

Salgına neden olan Corona virüsünün yeni varyantlarından Delta’nın aşırı bulaşıcı olması ve birçok yerde yeni vaka sayılarında artış yaratmasıyla beraber, İsrail ve Almanya dahil bazı diğer ülkelerde de üçüncü doz aşı onaylandı ya da onaylanma aşamasında.

Diğer taraftan, antikor üretiminin artmasına yardımcı olarak virüse karşı direncin yükseltilmesi amacıyla üçüncü doz Corona virüsü aşısı yapılmasının artı ve eksileri, bilim dünyasında hala tartışma konusu.

Alman BioNTech ile Amerikan Pfizer’ın ortak geliştirdiği aşıyla ilgili olarak Pfizer’dan yapılan bir açıklamada, aşının etkililiğinin zaman içinde azaldığı belirtildi. Açıklamaya göre araştırmalar, ikinci dozdan sonra aşının etkililik oranı yüzde 96’ya kadar ulaşırken, dört ay içinde bunun yüzde 84’e gerilediğini gösterdi.

Moderna’dan yapılan bir açıklamada da, Moderna aşısının etkinlik oranında da zaman içinde benzer bir gerilemenin gözlemlendiği belirtildi.

Aşı olan kişilerin de enfeksiyon kapma oranlarında gözlemlenen artış ve Delta varyantının hızlı yayılışı, özellikle aşıya erişim imkanı diğer ülkelere kıyasla daha fazla olan varlıklı ülkelerde, üçüncü doz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla sonuçlandı.

Öte yandan birçok yoksul ülkedeyse henüz ilk doz aşılara dahi başlanmadığına dikkat çekiliyor.

Ekonomistler ise, üçüncü doz aşının onaylanmasının, Corona virüsü aşısı üreticilerinin üretim ve kar oranlarını da arttırmış olacağına vurgu yapıyor.

