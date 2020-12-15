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FDA'dan Moderna aşısı için yeşil ışık

15.12.2020 18:57 | Son Güncelleme:
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FDA'dan Moderna aşısı için yeşil ışık

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD'li Moderna şirketinin aşısına acil kullanım izni verilmesi için yeşil ışık yaktı.

Aşının yüzde 94,1 oranında etkili olduğu teyit edildi.Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği aşı ile ilgili yapılan araştırma sonucunda "güvenli ve etkili" raporu verdi. FDA'nın Salı günü sunduğu analizde aşı adayının "olumlu bir güvenlik profili çizdiği", klinik araştırmalara katılan yaklaşık 30 bin 350 deneğe ait verilerin aşıya "acil durum özel izni" verilmesine engel teşkil edecek güvenlik endişeleri yaratmadığı kaydedildi.

Analizde ayrıca aşı adayının koronavirüsün yol açtığı akciğer hastalığına karşı "yüksek etkiye" sahip olduğu belirtildi. FDA, aşı adayının yüzde 94,1 oranında etkili olduğunu teyit etti.

Komisyon Perşembe günü toplanacak

FDA'nın raporu, Moderna'nın aşı için acil kullanım izni başvurusunu Perşembe günü görüşecek olan bağımsız aşı komisyonuna sunulacak. Komisyon'un onay vermesi durumunda iznin FDA'dan hızlı bir şekilde çıkması bekleniyor.

FDA geçen Cuma günü Almanya'dan Biontech firmasının Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşıya acil durum özel izni vermişti. Aşılamalara Pazartesi günü başlandı.

ABD, koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarında dünyada birinci sırada. Günde ortalama 200 bin yeni vakanın kayda geçtiği ABD'de son dönemde günlük ölü sayısının 3 binin üstüne çıktığı günler oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana ülkede 16,5 milyon vaka tespit edilirken 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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