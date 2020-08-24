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FDA'dan Plazma Tedavisinin Acil Durumda Kullanılmasına Onay

24.08.2020 01:22 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, plazma tedavisinin acil durumlarda kullanılması için FDA tarafından onay verildiğini açıkladı

FDA'dan Plazma Tedavisinin Acil Durumda Kullanılmasına Onay

Başkan Donald Trump, Pazartesi günü başlayacak Cumhuriyetçi Parti kurultayı öncesinde Corona virüsü salgınında iyileşen hastalardan alınan plazma tedavisinin acil durumlarda kullanılması konusunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından izin verildiğini açıkladı. FDA Başkanı Stephen Hahn ve Sağlık Bakanı Alex Azar da Başkan’ın basın toplantısında bulundu.

‘‘Bugün tarihi bir açıklama yapacağım’’ diyen Başkan Trump, ‘‘FDA çok güçlü antikorların transferiyle yapılan güçlü plazma tedavisinin acil durumlarda kullanılmasına izin verdi. Tedavinin başarı oranı çok fazla. Bu sadece Işık Hızı Ötesi Operasyon sayesinde hayata geçti. Onay, herkesin çok çalışması sayesinde normalden yıllar önce verildi. Bu kestirme yoldan gittiğimiz için değil, herkes çok çalıştığı için oldu’’ dedi. Trump, aşıyla ilgili açıklamamızı da çok yakında duyacaksınız. Gereksiz bariyerleri ve gecikmeleri aradan çıkartıyoruz, ancak kestirmeden gitmiyoruz’’ diye konuştu.

ABD yönetimi, ''Işık Hızı Ötesi Operasyon'' adını verdiği, Corona virüsü aşısının geliştirilmesi ve dağıtılması ile ilgili operasyonu kapsamında bir dizi ilaç firmasıyla milyonlarca dolar değerinde anlaşma yaptı. Operasyon kapsamında yıl sonuna kadar aşının dağıtımının yapılması hedefleniyor.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, Cumartesi gecesi yazdığı Twitter mesajında Başkan’ın Pazar akşamı Corona virüsü konusunda çığır açan bir tedaviyle ilgili açıklama yapacağını bildirmişti.

Plazma tedavisi, hastalara Corona virüsünü atlatmış kişilerin antikor bakımından zengin kan plazmalarının nakledilmesini içeriyor.

Başkan Trump bir gün önce FDA’yı Corona virüsünün klinik deneylerine gönüllülerin katılımını siyasi nedenlerle zorlaştırmakla suçlamıştı.

Twitter mesajında Trump, ‘‘Derin devlet ya da FDA’nın başındaki her kimse ilaç firmalarının aşıyı ve tedavileri deneyecek kişi bulmalarını çok zorlaştırıyor. Belli ki sonucu 3 Kasım’dan sonraya geciktirmek istiyorlar. Hıza ve hayatları kurtarmaya odaklanmak lazım!’’ diye yazmıştı.

İyileşen hastalardan alınan plazma tedavisi daha önce Ebola gibi salgın hastalıkların tedavisinde de kullanılmıştı. Ancak bilim adamları henüz tedavinin geniş kapsamlı klinik deneylerinin sonuçlarını almış değil.

California için afet ilanı

Başkan Trump ayrıca yangınlarla mücadele eden California için afet ilan ettiğini açıkladı. Vali ve diğer eyalet yetkilileriyle yangınların durumu halinde temas içinde olduklarını belirten Trump, 26 bin kişilik ilk müdahale ekibinin yangınlara müdahale ettiğini kaydetti ve ‘‘Durumu yakından izliyoruz’’ dedi.

Başkan Karayipler'i etkileyen ve ABD’ye yarından itibaren ulaşacak olan Marco kasırgasıyla Laura tropik fırtınasına da değindi. Her iki fırtınanın da birkaç gün arayla Louisiana eyaletinde etkili olacağını kaydeden Trump, ‘‘Bu benzeri görülmemiş bir durum’’ dedi. Porto Rico’da doğal afet ilan ettiğini belirten Trump sahil güvenlik ekiplerinin ve federal Acil Durum Dairesi ekiplerinin (FEMA) de bu bölgelerde hazır bulunduklarını ekledi.

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