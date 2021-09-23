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FDA'den 65 Yaş Üzerine ve Risk Gruplarına Takviye Aşı Onayı

23.09.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Corona virüsü aşısının 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan tüm kişiler ve virüse düzenli olarak maruz kalanlar için üçüncü takviye dozunun uygulanmasını onayladı

FDA'den 65 Yaş Üzerine ve Risk Gruplarına Takviye Aşı Onayı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Corona virüsü aşısının 65 yaş ve üzerindekiler, ağır hastalık riski taşıyan tüm kişiler ve virüse düzenli olarak maruz kalanlar için üçüncü takviye dozunun uygulanmasını onayladı.

FDA'in bu kararı, ikinci doz Pfizer/BioNTech aşılarını en az altı ay önce olan milyonlarca Amerikalı için üçüncü doz aşıların bu haftadan itibaren yapılmaya başlanmasının önünü açacak. FDA Başkan Vekili Janet Woodcock, aşının acil kullanım onayındaki değişikliğin, sağlık çalışanları, öğretmenler, çocuk bakım merkezlerindeki çalışanlar, süpermarket, evsiz barınakları ve hapishane çalışanlarının takviye dozlarla aşılanmasını sağlayacağını söyledi.

Pfizer, FDA'in takviye doz aşıları 16 yaş ve üzerindeki herkes için onaylaması talebinde bulunmuş ve geçen hafta, bağımsız danışmanlardan oluşan kurula, aşının sağladığı bağışıklığın zaman içinde azaldığını gösteren verileri sunmuştu.

Danışma kurulu, takviye aşıların risk grubunda olup olmadıklarını gözetmeksizin herkese yapılması gerektiği iddiasına karşı tavır aldı. Ancak kanıtlar, takviye dozların yaşlılar ve risk altında olanlar için faydalı olduğunu ortaya koyuyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Vakfı'nın tıp direktörü Dr. William Schaffner, FDA'in açıklamasının, danışma kurulunun tavsiyelerine kıyasla kimlere takviye doz aşı yapılması gerektiği konusunda daha kapsayıcı bir rehber sunduğunu söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bünyesindeki Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi'nde Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Vakfı temsilcisi olarak da görev yapan Dr. Schaffner, danışma kurulunun tavsiye metninden, daha önce aşılanmış olan yetişkin nüfusun çok daha geniş bir bölümüne takviye aşı yapılabileceği anlamı çıktığını kaydetti.

CDC'nin takviye doz kararı bekleniyor

Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi, aşının üçüncü dozunun kullanımı konusunda bugün (Perşembe) oylama yapabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Dr. Amesh Adalja, "CDC'de yapılacak danışma komitesi toplantısı, takviye dozların uygulanması için resmi tavsiyeye odaklanacak" dedi.

Washington'daki Georgetown Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve FDA eski bilim uzmanı Dr. Jesse Goodman, FDA'in onayının genellikle danışma kurulunun oylaması doğrultusunda olduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden ve aralarında FDA Başkan Vekili Dr. Janet Woodcock'un da bulunduğu sekiz sağlık yetkilisi, Ağustos ayında, 16 yaş ve üzerindekiler için takviye aşı kampanyası başlatmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Ancak danışma kurulu, herkese takviye aşı gerektiği yönünde yeterli kanıt olmadığını bildirdi ve daha fazla güvenlik verisi talebinde bulundu. FDA, danışma kurulunun tavsiyesine uymak zorunda olmamakla birlikte genellikle kurulun tavsiyeleri çizgisinde karar alıyor.

FDA, ileride takviye aşılara daha kapsamlı onay verilmesi konusunu yeniden ele alabilir.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "FDA'den Covid-19 takviye aşılarının ruhsatlandırılması için gelecek ilk karar, bu hastalıkla mücadelede kritik bir eşik olacak" dedi.

Aralarında İsrail ve İngiltere'nin de olduğu bazı ülkeler, takviye aşı kampanyalarına bir süredir devam ediyor. CDC verilerine göre ABD'de geçen ay bağışıklık sistemi zayıf kişiler için takviye aşı uygulanabileceği yönünde çıkan karardan sonra 2 milyondan fazla Amerikalı, üçüncü doz aşılarını yaptırdı.

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