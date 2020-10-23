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FDA'den İlk Corona İlacına Onay

23.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Remdesivir, Corona virüsü enfeksiyonlarının tedavisi için kurumdan ruhsat alan ilk ilaç oldu

FDA'den İlk Corona İlacına Onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) antiviral ilaç remdesivir'in Corona virüsü tedavisinde kullanılmasına onay verdi. Remdesivir, Corona virüsü enfeksiyonlarının tedavisi için kurumdan ruhsat alan ilk ilaç oldu.

Merkezi California eyaletinde bulunan üretici firma Gilead Sciences'ın ticari olarak Veklury adıyla piyasaya sunduğu ilacın Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmalarda Corona virüsü enfeksiyonunun tedavi süresini 15 günden 10 güne indirdiği ortaya çıkmıştı.

Kimyasal adı remdesivir olan ilaç, ilkbahar aylarından bu yana acil durumlarda damar yoluyla kullanılmak şartıyla onay almıştı. İlaç şimdi de FDA'in Corona virüsü tedavisinde tam onay verdiği ilk ilaç oldu. Ekim ayı başında Corona teşhisi konan Başkan Donald Trump da tedavi sürecinde remdesivir kullanmıştı.

Veklury, 12 yaşından büyük, en az 40 kilogram ağırlığında olan ve Corona enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların tedavisi için onay aldı. FDA, 12 yaşından küçük hastalar için ilacın bir önceki ruhsat statüsü olan acil durum kullanımı kapsamında, bazı vakalarda kullanılmasına halen izin veriyor.
İlaç, Corona virüsünün kendini kopyalaması için kullandığı bir maddeyi baskılıyor. Hastaları Veklury'ye başlatmadan kullanımın güvenli olduğundan emin olmak için önce bazı böbrek ve karaciğer testlerinin yapılması ve hastaların tedavi süreci boyunca ilacın yan etkilerine karşı takipte tutulması gerekiyor. Veklury'nin üzerindeki etikette etkinliğini azaltacağı gerekçesiyle sıtma ilacı hidroksiklorokin ile birlikte kullanılmaması gerektiği yönünde bir uyarı da bulunuyor.

Gilead firmasından Dr. Merdad Parsey, "Artık elimizde Corona virüsüyle mücadele etmek için giderek çoğalan gereçler ve yeterli veri mevcut" dedi.
Dr. Parsey, Veklury'nin yaklaşık 50 ülkede ya tam onay ya da geçici ruhsat aldığını söyledi.

Öte yandan ilaç hayatta kalma oranını yükselttiğine ilişkin herhangi bir araştırma bulunmaması nedeniyle tartışma yaratıyor. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün yürüttüğü kapsamlı bir araştırma, remdesivirin hastanede tedavi gören Corona enfeksiyonlu hastalara faydalı olmadığı sonucuna vardı. Ancak araştırma, plasebo yani etkisiz ilaç verilen bir denek grubu içermiyordu. FDA'in açıklaması, Ulusal Sağlık Enstitüleri araştırması dışında iki ayrı araştırmanın da ilacın faydalı olduğu sonucuna vardığı bilgisine yer veriyor.

Gilead Sciences firması, Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerde hükümetlerin sağlık programları kapsamında sigortalanan hastalar için Veklury tedavisinin fiyatını 2.340 dolar olarak belirledi. Bu miktar, özel sağlık sigortası olan hastalar içinse 3.120 dolar. Hastaların katkı payı olarak ödedikleri miktar ise sahip oldukları sigorta poliçesinin türüne, hastanın gelir düzeyine ve diğer etkenlere göre değişiyor.

Şimdiye kadar sadece deksametazon gibi kortizon ilaçlarının Corona enfeksiyonunun oluşturduğu ölüm riskini azalttığı görülmüştü. FDA ayrıca Corona enfeksiyonu geçiren ve iyileşen hastalardan alınan kanın acil durumlarda tedavide kullanılmasına da onay verdi. İki firma, deneysel antikor ilaçları için FDA'den benzer ruhsat çıkartmaya çalışıyor.

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