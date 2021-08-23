FDA’den Pfizer/BioNTech Aşısına Tam Onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer/BioNTech firmasının Corona virüsü aşısına tam onay verdi. Aşı FDA tarafından acil durumda kullanım onayını Aralık ayında almıştı. Pfizer/BioNTech aşısı Corona virüsüne karşı tam onay alan ilk aşı oldu.

Pazar günü yayınlanan verilere göre ABD’de 204 milyondan fazla kişi acil durum onayının ardından aşı oldu.

ABD’de yapılan Corona virüsü aşılarından Moderna ve Johnson&Johnson firmalarının aşıları ise daha önce acil durum kullanım onayı almalarına rağmen henüz FDA’den tam onay alamadı.

Kamu sağlığı yetkilileri FDA’in Pfizer/BioNTech’in aşısının 16 yaşın üstündeki bireylere iki doz halinde yapılmasını onaylamasının aşıya şüpheyle yaklaşan kesimleri ikna etmesini umuyor. ABD’de aşı şüpheciliği ülkenin Corona virüsüyle mücadelesinin aksamasına neden oluyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi yetkililerinden Janet Woodcock, ‘‘Milyonlarca kişi güven içinde Corona virüsü aşılarını olmuş olsa da FDA onayının bazıları için aşıya daha fazla güven sağlayacağının farkındayız’’ diye konuştu.

Amerikalılar’ın yaklaşık yüzde 51’i gerekli tüm aşı dozlarını oldu. Ülkede aşılamanın az olduğu yerlerde Corona virüsünün Delta varyantı vaka sayılarının artmasına neden oluyor.

FDA aşıya tam onayı şirketin klinik deneylerinden sağladığı güncellenmiş verilere dayanarak verdi.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, ‘‘Elde ettiğimiz uzun vadeli takip verilerine dayanarak aşımızın 16 yaş ve üzerinde etkisi ve güvenilirliği çok ihtiyaç duyulan bir dönemde doğrulandı’’ dedi.

FDA bundan böyle Pfizer/BioNTech aşısının ‘‘Comirnaty’’ adıyla pazarlanacağını açıkladı.

ABD’de New York ve San Francisco gibi bazı kentler şimdiden restoranlarda yemek yeme, devlet dairelerinde çalışabilme ve diğer bazı faaliyetler için aşı zorunluluğu getirdi.

