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Feci anlar! Motosikletten böyle savruldular

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Hatay'da motosiklet reflüjde karşıya geçmeye çalışırken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Aldığı darbe sonrası motosikleti kullanan genç, hafif yaralı olarak kurtulurken motosikletteki kadın ağır yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesine bağlı Antakya-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatayspor Tesisleri mevkisinde refüjden karşı yola geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan kadın havaya uçarak kaldırıma düştü. İsmine ulaşılamayan ve sert bir şekilde zemine çarpan kadının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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