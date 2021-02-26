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  4. Feci anlar! Olduğu yerde takla attı

Feci anlar! Olduğu yerde takla attı

26.02.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boş sokakta ilerleyen bisikletli, motosikletin kendisine çarpmasıyla korkunç bir kaza geçirdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sanayi Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan G. (28) idaresindeki motosiklet ile E.K. (14) yönetimindeki bisiklet, caddede çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ile bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİNİN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bisiklet sürücüsü E.K. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesine, Ramazan G. ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kaza anında motosikletle bisikletin çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ile birlikte park halindeki otomobile çarpıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
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