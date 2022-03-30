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'Feci gerçek' Rus liderden saklanıyor mu? 'Putin savaşın gidişatından bihaber!'

30.03.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus generallerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna savaşıyla ilgili 'feci gerçeği' sakladığı öne sürüldü. Yetkililere göre Putin'in kendi askeri komutanlarından "dürüst bir resim elde etmesi" pek mümkün değil.

'Feci gerçek' Rus liderden saklanıyor mu? 'Putin savaşın gidişatından bihaber!'

Batılı yetkililere göre, Rus askeri şefleri Ukrayna'daki savaşla ilgili "feci gerçeği" Vladimir Putin'den saklıyor olabilirler. Yetkililer Kremlin'in üst düzey yetkililerinin işgalin ilerleyişi hakkında başkanlarına yalan söylüyor olabileceğini belirtti.

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Putin, kendisini güvenilir personelden oluşan sıkı bir yakın çevreyle sardı. Ancak Batılı yetkililer, sadık destekçilerin korkulan liderlerine karşı dürüst olabileceğinden veya Putin'in onlar üzerinde nüfuz sahibi olabileceğinden kuşkulu.

"PUTİN'İN SAHADAKİ GERÇEKLİKTEN HABERİ YOK"

Batılı bir yetkili şöyle konuştu:

“Putin'i etkileyebilseler bile, bu harekatın oldukça feci ilerlediği gerçeğini ona söylemeye hazırlar mıydı? Bence sahaya ilişkin dürüst bir resim elde ettiğinden çok daha az eminiz."

RUSLAR ARASINDA ÇATIŞMALAR ALEVLENİYOR

Kremlin birliklerinin 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana Rusya'nın başarısızlıkları ve Ukrayna'nın direnişi askeri uzmanları hayrete düşürdü ve Rus hiyerarşisi arasında şiddetli iç çatışmaları tetikledi.

Başka bir yetkili ise şunları söyledi:

“Bence Rus sistemi içinde çeşitli unsurlar, başarısızlıklar için birbirini suçlayacak, bu da gerçeğin ortaya çıkması için mücadeleyi zorlaştıracak. İnsanlar kendi başarısızlıkları konusunda oldukça savunmacı olacaklar ve başkalarını sorumlu tutacaklar."

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Yetkililer ayrıca Moskova kuvvetlerinin geri çekilmelerini, "Başkan Putin'in ne kadar kötü hesaplamalar yaptığının" kanıtı olduğunu eklediler.

Batılı yetkililere göre, Kremlin casusları, işgal öncesinde "felaket" bir istihbarat başarısızlığından suçluydu.

Ruslara, Ukraynalıların onları sınırda hoş karşılayacağı söylenmişti.

Ayrıca, savaşın olası tuzaklarını fark eden ajanların üstlerine söylemekten çok korktuklarına dair iddialar da var.

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Vladimir Putin
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