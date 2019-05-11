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Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırı yakınlarında bir mevkide meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybederken 1 polis memuru da yaralandı.

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kaza, Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Şevket Ersin yönetimindeki 27 UY 101 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü polis memuru Fatih Şevket Ersin ile araç içerisinde bulunan polis memuru Hayrullah Taşköprü olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olduğu öğrenilen diğer bir polis memuru Muhammet Enes Yolcu ise yaralanarak Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Yozgat Ankara

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