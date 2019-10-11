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Feci kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Feci kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu yönünden Çerkezköy istikametine hareket halinde olan 41 ACC 177 plakalı TIR sürücüsü Halit Emre Bayrakdar, ışıklara gelindiğinde OSB yönüne döneceği sırada Fırat Binici idaresindeki 34 ZU 8872 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk tedavilerinin ardından 2’si çocuk 5 yaralı ilçedeki özel hastanelere ve bölgedeki hastanelere sevk edildi. Polis kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemi alırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Feci kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

Feci kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

Feci kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

Feci kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

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