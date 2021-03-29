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  4. Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı

Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı

29.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Şerif Hafta son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Şerif Hafta son yolculuğuna uğurlandı. Feci kaza sonucu eşini kaybeden Elif Hafta ile yetim kalan çocukları Buğlem, Asya Irmak ve İkbal Hafta’nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.
Kaza, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Burç Mahallesi ile Akpınar Mahallesi arasında meydana geldi. İddiaya göre, Akpınar istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Şerif Hafta (37) idaresindeki 27 AGE 171 plakalı Daihatsu marka araç ile Burç istikametinden Akpınar istikametine gitmekte olan Şakir Direk (28) kontrolündeki 27 P 1660 plakalı Opel marka araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde baba Şerif Hafta, anne Elif Hafta ile çocukları Buğlem, Asya Irmak ve İkbal Hafta’nın bulunduğu 27 AGE 171 plakalı araç taklalar atarak 4 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Baba hayatını kaybetti
Kaza sonrası her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 27 AGE 171 plakalı aracın sürücüsü Şerif Hafta, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı
Hayatını kaybeden Şerif Hafta’nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Şerif Hafta’nın hayatını kaybetmesi sonrası üç çocuk yetim, bir kadın da eşsiz kaldı. Koca bir aileyi paramparça eden kaza sonucu yaralanan anne Elif Hafta ile çocukları Buğlem, Asya Irmak ve İkbal Hafta’nın hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.
Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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