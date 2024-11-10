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Feci kaza anneanne ve torunu hayattan kopartıyordu... Araba gecekonduya daldı, onlar molozların arasında kaldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.11.2024 12:08
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Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle gecekondunun duvarına çarptı. Kaza sonucu evde bulunan yabancı uyruklu Meryem A. ve torunu molozların altında kalarak yaralandı. Olayla ilgili üç kişi hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinleri "Karşı tarafta lise ve ortaokul var. Burada sürekli kaza oluyor" sözleriyle duruma bir çözüm bulunması konusunda isyan etti.

Feci kaza anneanne ve torunu hayattan kopartıyordu... Araba gecekonduya daldı, onlar molozların arasında kaldı!

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 3608 Sokak’ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 07 BBT 486 plakalı otomobil, sokaktaki gecekonduya girdi. Gecekondunun duvarı yıkıldı.

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MOLOZLARIN ALTINDA KALDILAR

Kaza anında evde bulunan ve akrabalarına ziyarete geldiği öğrenilen yabancı uyruklu Meryem A. ve koltukta uyuttuğu torunu Eva S., molozların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadın ve bebeği molozların altından çıkarttı. Otomobil sürücüsüyle birlikte 3 yaralı ambulanslarla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen AFAD ekibi, yabancı uyruklu aileyle ilgilendi.

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KAZA HABERİNİ İŞTEYKEN ALDI

Annesinin ve kuzeninin molozların altında kaldığı haberini duyunca apar topar eve giden Dina H., "İşteydim. 'Sizin evinizde kaza oldu' diye beni aradılar. Araba evimize çarpmış. Annem ve kuzenim yaralanmış. Çok kötüyüm" diye konuştu.

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"BURADA SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Aynı mahallede oturan yan komşu Metin Er, "Bir ses geldi. Fırladım gittim. Duvar yıkılmış, taşların altında kalmışlar. Çocuğun kafası yarılmıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Ambulans ve itfaiye geldi. Yaralıları götürdüler. Karşı tarafta lise ve ortaokul var. Burada sürekli kaza oluyor. Devlet yetkililerinden buraya bir kasis yapmalarını istiyoruz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil gecekondu bebek
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