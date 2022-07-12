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Feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

12.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Feci kazada yaralananlardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İşte haberin detayları...

Feci kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Kırıkkale'de bayramlaşma ziyaretinden dönen bir ailenin bulunduğu otomobilin karşı yönden gelen başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, bayramlaşma ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu H.B. idaresindeki otomobil, Ahılı köyü yolunda karşı yönden gelen E.Y.’nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobil de hurda yığınına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar sedye yardımıyla ambulansa taşındı.

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2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada yaralanan Y.T., Y.Y., A.A., Y.T., E.Y., E.Ö., H.B., K.B., F.E.B. ve M.B.B. ambulanslarla hastaneye gönderildi. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A. ile E.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale
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