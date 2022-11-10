HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kaza! Askere gideceği gün hayatını kaybetti

Feci kaza! Askere gideceği gün hayatını kaybetti

10.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de TIR’a çarpan otomobildeki Evren Urtekin (23) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Urtekin’in vatani görevi için bugün İzmir'e gitmeye hazırlandığı belirtildi. Tabutunun üzerine Türk bayrağı konulan Urtekin, Acı Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Feci kaza! Askere gideceği gün hayatını kaybetti

Feci kaza, sabaha karşı Edirne- Lalapaşa kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Edirne'den Lalapaşa istikametine giden Y.G. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelip kavşaktan dönen H.G. yönetimindeki TIR'a çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17d1c78561f76cfeb06d0d992f614a65

Gelen sağlık ekibi, otomobildeki Evren Urtekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Y.G. ile yanındaki M.G. ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü H.G. ise gözaltına alındı.

9c7752741ebf1ee2a5c27f3b1017b393

Kazada hayatını kaybeden Evren Urtekin'in askere gitme hazırlığında olduğu öğrenildi. Bugün İzmir'deki birliğine teslim olacağı öğrenilen Urtekin'in ölümü, ailesi ve sevenlerini üzdü.

bb878f63a317bd1be94f2285c7626bc3

Evren Urtekin için Umurbey Mahallesi'ndeki Sarı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Urtekin'in ailesi ve yakınlarıyla, mahalleli katıldı. Tabutunun üzerine Türk bayrağı konulan Urtekin, Acı Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta oğlu için yaptığı duygulandırdı! Tam 145 gün boyunca...Hasta oğlu için yaptığı duygulandırdı! Tam 145 gün boyunca...
Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı! Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!
Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olaySes getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Motosikletinin plakası çalınınca notere gitti, ‘sen ölüsün’ dediler

Motosikletinin plakası çalınınca notere gitti, ‘sen ölüsün’ dediler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

İlginizi Çekebilir

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Turşunun az bilinen zararı hayatınızı karartabilir

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.