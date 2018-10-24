Feci kaza bir aileyi yok etti!

Aracın ön kısmının tamamen ezildiği kazada arabanın içinde bulunan İsmet Onur Elitok (36), Hilal Elitok (36), Furkan Emir Elitok (9), Anıl Elitok (2) ambulans ve itfaiye ekiplerinin yardımına karşılık veremedi. Ambulans olay yerine gittiğinde baba ve anne Elitok'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Arabanın içinde sıkışıp kalan çocuklarsa yapılan müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

1 / 4 Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametinde seyir halinde olan 06 BCU 771 plakalı otomobil, sürücüsü İsmet Onur Elitok’un (36) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yan varyanttaki yön levhasının direğine çarptı.

2 / 4 Feci kaza nedeniyle araç hurda yığınına dönerken sürücü Elitok, eşi Hilal Elitok (36) ile çocukları 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

3 / 4 Kaza sonrası İsmet Onur Elitok ile Hilal Elitok’un olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edilen çocukların da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.