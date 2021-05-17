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Feci kaza! Evli çift, yanan araçtan son anda kurtarıldı

17.05.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilerek yanmaya başlayan otomobildeki sürücü ve eşi, vatandaşlar tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı.

Feci kaza! Evli çift, yanan araçtan son anda kurtarıldı

İstanbul'dan Kastamonu yönüne giden Hüseyin Alibese idaresindeki otomobil, Yeniçağa gişelerine yaklaşık bir kilometre kala yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı.

YARALI ÇİFT ARAÇTAN ÇIKARILDI

Otomobilin yandığını gören diğer sürücüler, yaralı sürücü ve eşi Sebahat Ayan Alibese'yi araçtan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bolu ve Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

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Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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(AA)

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trafik kazası Bolu İstanbul Kastamonu

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