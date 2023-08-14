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  4. Feci kaza! Freni patlayan kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Freni patlayan kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

14.08.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da freni patlayan eşya yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! Freni patlayan kamyon şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza, 14.00 sıralarında Battalgazi -Pütürge karayolu Yaygın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.Y. (52) idaresindeki eşya yüklü kamyon freni patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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