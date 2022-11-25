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Feci kaza! Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı...

25.11.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Pütürge ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Feci kaza! Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı...

Kaza, akşam saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Ersele Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.C. (29) yönetimindeki hafif ticari araç olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Polat Coşkun (19) yaralandı.

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Çevredekilerin kazayı fark etmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Polat Coşkun kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya

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