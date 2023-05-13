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  4. Feci kaza! Hatalı U dönüşüyle... 1’i çocuk 2 yaralı

Feci kaza! Hatalı U dönüşüyle... 1’i çocuk 2 yaralı

13.05.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hatalı U dönüşü yapan otomobile hafif ticari araç çarptı. Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! Hatalı U dönüşüyle... 1’i çocuk 2 yaralı

Feci kaza, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan H.D. idaresindeki hafif ticari araç ile hatalı U dönüşü yapan K.K. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil orta refüje, hafif ticari araç ise yol kenarındaki billboarda çarparak durabildi.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Otomobil sürücüsünün eşi U.K. ve çocuğu K.D.K ise yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ardından hastaneye götürüldü.

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Öte yandan, çekici marifetiyle araçlar kaza yerinden kaldırıldı. Kaza sebebiyle aksamaların yaşandığı trafik ise normal akışına döndü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli İzmit

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