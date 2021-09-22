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  4. Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

22.09.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Milas’ın Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ş.’nin kontrolünde seyreden cip, karşı yönden gelen Bekir Coşkun’un kullandığı ticari araç ile çarpıştı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yönlendirmesiyle olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araç içerisinden çıkarılan Bekir Coşkun’un yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Hasan Ş. ise sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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