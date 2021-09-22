Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Milas’ın Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ş.’nin kontrolünde seyreden cip, karşı yönden gelen Bekir Coşkun’un kullandığı ticari araç ile çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’nin yönlendirmesiyle olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araç içerisinden çıkarılan Bekir Coşkun’un yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü Hasan Ş. ise sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



