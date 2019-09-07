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Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama nedeniyle otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada Recep Güler öldü, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Çorlu- Tekirdağ karayolunda meydana geldi. Çorlu'dan Tekirdağ yönüne giden Recep Güler yönetimindeki 59 FL 470 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Arzu Konyalı yönetimindeki 39 LA 339 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Recep Güler ile cip sürücüsü Arzu Konyalı ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Recep Güler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Recep Güler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ile araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu trafik kazası

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