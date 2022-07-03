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  4. Feci kaza! Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 arkadaş hayatını kaybetti

Feci kaza! Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 arkadaş hayatını kaybetti

03.07.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da kaldırıma çarparak devrilen motosikletten savrulan Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert (25) hayatını kaybetti

Feci kaza! Kaldırıma çarpan motosikletteki 2 arkadaş hayatını kaybetti

Feci kaza sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen, Abdullah Partici ve Serdar Cömert'in bulunduğu motosiklet, kontrolden çıkıp Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı. Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. (DHA)

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trafik kazası Çorum
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