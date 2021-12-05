Feci kaza! Metrelerce takla attı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman kesişimin de bulunan TRT köprüsü kavşağında meydana geldi.

METRELERCE TAKLA ATTI

Edinilen bilgilere göre, bir araç sürücüsü, Şanlıurfa’dan Batman’a giderken sürücüsünün kapalı yolu fark etmediği araç metrelerce takla atarak durabildi.

1 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kadın emniyet kemerini takmadığını ve takla sonucu metrelerce fırladıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, 3’ü kişi de ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonucu hayatını kaybeden kadın, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yol yapılan kontroller sonrası trafiğe açıldı. (İHA)





