HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kaza: O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı! Ağaca çarpan aracın son hali panik yarattı

Feci kaza: O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı! Ağaca çarpan aracın son hali panik yarattı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.01.2025 12:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Erzin ilçesinde Tofaş otomobilin ağaca çarpması sonucu gerçekleşen kazada daha önce eşi benzeri görülmemiş görüntüler ortaya çıktı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Feci kaza: O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı! Ağaca çarpan aracın son hali panik yarattı

Kaza, Erzin-Dörtyol kara yolunda meydana geldi. Kadir E. idaresindeki 31 ANB 208 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen araçta sürücü yaralandı.

AW376187_04

“TEMİZLİK YAPIYORDUM, SESİ DUYDUM”

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili konuşan Burak Yılmaz, “İçeride temizlik yaparken kaza oldu. Sesi duyduk, yardıma koştuk. Yaralının sağlık durumu iyiydi ama sıkışmıştı, bilinci yerindeydi” dedi.

AW376187_01

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Görüntülerde Tofaş aracın ağaca doğru hızlıca gittiği görülüyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Hatay Otomobil ağaç kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış

'İnternet videosu' harekete geçirdi! Rezervasyonla kabul ediyorlar, ilişkiye giriyorlar ve yayınlıyorlar... İstenen ceza belli oldu

'İnternet videosu' harekete geçirdi! Rezervasyonla kabul ediyorlar, ilişkiye giriyorlar ve yayınlıyorlar... İstenen ceza belli oldu

'3020 numaralı odanın mucizesi' Yanan otelde giriş yaparken...

'3020 numaralı odanın mucizesi' Yanan otelde giriş yaparken...

MYNET WHATSAPP İHBAR HATTINA GELDİ! Canlı yayında Atatürk'e ağza alınmayacak hakaretler: "Beni alacak devletin de alnını karışlarım"

MYNET WHATSAPP İHBAR HATTINA GELDİ! Canlı yayında Atatürk'e ağza alınmayacak hakaretler: "Beni alacak devletin de alnını karışlarım"

Hepsi tek tek uyardı: ‘Büyük depremin habercisi’

Hepsi tek tek uyardı: ‘Büyük depremin habercisi’

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri belli oldu

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.