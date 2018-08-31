Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Ş.K. idaresindeki, 47 VKZ 81 plakalı kamyonet, Midyat-Dargeçit yolu Narlı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Ş.K. hayatını kaybederken, S.K.,V.S.K.,Z.K.,B.K. isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılar,olay yerine çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

