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Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 23:57 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Ş.K. idaresindeki, 47 VKZ 81 plakalı kamyonet, Midyat-Dargeçit yolu Narlı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Ş.K. hayatını kaybederken, S.K.,V.S.K.,Z.K.,B.K. isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılar,olay yerine çağrılan ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Kaza feci kaza

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