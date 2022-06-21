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Feci kaza: Önce sürüklendi, sonra TIR ile kamyon arasında ezildi! Yaralılar var

21.06.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri’de çok feci bir trafik kazası yaşandı. TIR, kamyon ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Olayda TIR’ın çarptığı hafif ticari aracı sürüklediği ve hafif ticari aracın TIR ile kamyon arasında ezildiği öğrenildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oldu.

Feci kaza: Önce sürüklendi, sonra TIR ile kamyon arasında ezildi! Yaralılar var

Korkunç kaza, saat 16.45 sıralarında İstanbul'daki TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde meydana geldi. Bölgede araç yangını nedeniyle yavaşlayan trafikte TIR önündeki hafif ticari araca çarpıp sürükledi. Hafif ticari araç TIR ile önündeki hafriyat kamyonu arasında ezildi.

5 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞARAK YARALANDI

Hafif ticari araçtaki 5 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazayla karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Silivri
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