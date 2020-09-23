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  4. Feci kaza! Otomobil 6 metre yükseklikten uçtu: 5 yaralı

Feci kaza! Otomobil 6 metre yükseklikten uçtu: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 20:01 | Son Güncelleme

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak 6 metre yükseklikten aşağı uçtu, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobil 6 metre yükseklikten uçtu: 5 yaralı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 6 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar otomobilin içinden çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

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