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  4. Feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

12.06.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

Feci kaza, otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük - Eflani Karayolu karaevli mevkiinde meydana geldi. Eflani ilçesinde ailece piknik yaptıktan sonra dönüşe geçen Muhammet Yirmibeş idaresindeki otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ercan B. yönetimindeki tırla çarpıştı.

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CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada adeta kağıt gibi ezilerek hurda yığına dönen otomobilin arka koltuğunda oturan 4 yaşındaki Esma Göknur Yirmibeş yola fırlarken anne ve babası araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürülerin ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan anne ve baba ile yola fırlayarak ağır yaralanan küçük çocuk araçlarla Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Safranbolu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen 4 yaşındaki Esma Göknur Yirmibeş hayatını kaybetti.

Tır sürücü Ercan B., Eflani ilçesinden doğru gelen otomobilin sürücüsünün yolun kaygan olması nedeniyle dönerek gelerek kendisine önce ön tarafı ile vurduğunu ardından arka kısmı ilke vurduğunu söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük
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