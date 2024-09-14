Feci kaza: Otomobil su kanalına düştü! 2 yaralı

Kaza, Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Pınarbaşı Caddesi’nde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.

Su kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken düşen otomobil kurtarıcı yardımı ile çıkarıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır