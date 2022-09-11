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Feci kaza sonrası araç paramparça oldu! Baba ve bebeği hayatını kaybetti...

11.09.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Çorum'da meydana geldi. Bir otomobilin elektrik direğine çarpıp üç parçaya ayrılması sonucu yaşanan trafik kazasında bir baba ile yaşına girmemiş bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada üç kişi de yaralandı.

Feci kaza sonrası araç paramparça oldu! Baba ve bebeği hayatını kaybetti...

Hüseyin Gazi Tütüncü idaresindeki otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bayat Gediği mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç parçaya ayrılan otomobilin bazı parçaları, kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzaklığa fırladı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan sürücünün eşi Nisanur Tütüncü, oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan henüz yaşına girmemiş Göktuğ Tütüncü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(AA)

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bebek baba kaza
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