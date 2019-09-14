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Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 03:53 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün sağ ayak bileği koptu.

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Kaza, saat gece saat 00.30 sıralarında Çiğli ilçesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata Sanayi istikametine seyreden motosiklet, refüjü aşarak Çiğli yönüne gitmekte olan bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü Birol K.’nın, (52) sağ ayak bileği koptu.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastane’sine kaldırıldı.
Öte yandan, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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