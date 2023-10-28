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  4. Feci kaza! Ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Feci kaza! Ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

28.10.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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Muğla’da feci bir trafik kazası meydana geldi. Ula'da yaşanan trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Feci kaza! Ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Feci kaza, Gökova Mahallesi Fethiye-Muğla Karayolu üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz istikametinden Gökova Kavşağı’na doğru seyir halinde olan A.Ö. (25) idaresindeki ticari araç ile kavşaktan Gökova Mahallesi’nde dönüş yapan Hörü Pekmezci (70) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücü Hörü Pekmezci ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! 1 AĞIR YARALI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Hörü Pekmezci, Gönül Akdeniz, çocuk Alp Akdeniz ve Hatice Geriz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Kazada yaralanan H.D. isimli şahıs da sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla

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