HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kaza! U dönüşü yapmak istedi, 7 metreden düştü: 3'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! U dönüşü yapmak istedi, 7 metreden düştü: 3'ü çocuk 7 yaralı

15.12.2021 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil 7 metre yüksekten alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü. Kaza sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Sürücünün bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sandığı ve bu nedenle aracını o yöne doğru sürdüğü iddia edildi.

Feci kaza! U dönüşü yapmak istedi, 7 metreden düştü: 3'ü çocuk 7 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde meydana geldi.

Son Dakika: Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varSon Dakika: Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

U DÖNÜŞ YERİ SANDI

İskitler yönüne giden Yüksel K. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücünün bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sanarak, aracı oraya sürmesi üzerine otomobil 7 metreden alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü.

3'Ü ÇOCUK 7 YARALI

Otomobil, tünelde ters dönerken kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu tünelden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası, otomobilin düştüğü bariyerdeki açıklığa işaretçiler yerleştirildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)

Son dakika: Şarkıcı Gülçin Ergül Susurluk'ta kaza geçirdi! Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kurtarılamadıSon dakika: Şarkıcı Gülçin Ergül Susurluk'ta kaza geçirdi! Sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kurtarılamadı

358b8d88adffbf2955201dc382c0fef6

e3b17b486bae2801cffbb6f49e1d2dca

ecd358b9186f2131f78db1508fd0c613

f04444915b9b865160c16a277ca498c3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Hastanede korkutan yangın! Çok sayıda hasta tahliye edildiHastanede korkutan yangın! Çok sayıda hasta tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mamak Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur dalgalanmaları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'kur dalgalanmaları' açıklaması

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Bakan Kasapoğlu duyurdu! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Eve girdiklerinde iskelete dönmüş cesediyle karşılaştılar

Eve girdiklerinde iskelete dönmüş cesediyle karşılaştılar

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.